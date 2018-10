Milan, Caldara verso la convocazione: andrà in panchina

Mattia Caldara viaggia verso la convocazione. La rifinitura in programma alle 16.30 servirà per sciogliere l’ultima riserva, ma il difensore rossonero - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - ha svolto coi compagni tutto il lavoro durante la settimana, quindi dovrebbe essere a disposizione per il derby. La coppia centrale in difesa, in ogni caso, sarà formata da Musacchio e Romagnoli.