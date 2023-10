Milan, calendario folle: rossoneri tornano oggi e fra 48 ore di nuovo in campo. Un solo allenamento a disposizione

Un calendario folle quello che il Milan dovrà affrontare nelle prossime ore. I rossoneri torneranno a Milano tra poco, all'orario di pranzo, dopo aver passato la notte a Dortmund. Ma tra 48 ore la squadra di Stefano Pioli sarà ancora in campo, ancora in trasferta. I rossoneri infatti avranno una sessione oggi pomeriggio che sarà solo di scarico per i calciatori che ne hanno bisogno; e una di rifinitura domani, che sarà l'unico vero allenamento al completo prima del ritorno in campo. Poi sabato mattina saranno già in partenza per Genova dove la sera affronteranno a Marassi il Genoa. Ritmi folli.