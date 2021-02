Milan, Calhanoglu imprescindibile: i numeri del trequartista rossonero

Parlando di Calhanoglu e di come sia determinante per il Milan, il quotidiano Tuttosport passa in rassegna alcuni numeri che certificano l’importanza del giocatore turco per la squadra di Pioli. Hakan ha messo a referto 6 assist (come Brozovic e Merten, davanti in Serie A solo Mkhitaryan), 43 tiri (10° in questo campionato) e 14 passaggi chiave (4° dopo De Paul, Ilicic e Berardi). Da trequartista, scrive Tuttosport, solo Calhanoglu trasforma in realtà tutti i desideri del 4-2-3-1 di Pioli.