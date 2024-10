Milan, capitolo attaccanti. Ceccarini: "Raspadori profilo perfetto. Interesse anche per Bonny del Parma"

Nel corso del suo consueto appuntamento domenicale con l'Editoriale per TMW, il collega Niccolò Ceccarini ha parlato dei più caldi temi d'attualità in Serie A, soffermandosi sul calciomercato e tanto altro ancora, parlando anche di Milan:

"Chi potrebbe inserirsi nel mercato attaccanti (più facilmente in estate) è il Milan. La prima vera necessità per gennaio resta il vice-Fofana e magari anche esterno sinistro alternativo a Theo Hernandez. Per il futuro però si guarda anche al settore offensivo. Abraham è in prestito dalla Roma e Jovic in scadenza. Raspadori in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto ma per acquistarlo serve una super offerta. È per questo il Milan sta osservando con interesse anche Bonny del Parma, che tra l’altro piace pure al Napoli. Intanto c’è da registrare il solito grande movimento su Jonathan David. Il centravanti del Lille a fine stagione si svincolerà e proprio per questo è molto ambito [...]".