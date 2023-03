Milan, che tracollo dopo il Mondiale: secondo prima della sosta e 12° dal 4 di gennaio in avanti

MilanNews.it

Il crollo del Milan dopo i Mondiali in Qatar è stato evidente e lo testimonia perfettamente anche il suo rendimento in Serie A: prima della sosta, infatti, i rossoneri erano secondi in classifica dietro al Napoli, mentre sono al 12° posto se si tiene conto delle partite che sono state giocate dal 4 gennaio in poi. Lo riferisce stamattina Repubblica.