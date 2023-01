Milan Club Cernobbio, il 27 gennaio serata di beneficenza per Fondazione Milan e Azzurrini

È appena iniziato il 2023, ma nella ridente Cernobbio è già tempo del primo evento dell’anno del Milan Club Cernobbio. Questa volta, dopo l’inaugurazione con tanto di festa scudetto e l’evento culturale con Luca Serafini, amico e grande penna rossonera, è tempo di un evento benefico, perché in queste occasioni il Cuore Rossonero è ancor più grande.

Sotto l’attenta e competente organizzazione del Presidente del MCC, l’onnipresente Olivier Chignoli, si sta allestendo una super serata all’insegna del Milan ed in primis, appunto della beneficenza. L’evento charity del Milan Club Cernobbio, si terrà a Cernobbio nella serata del 27 gennaio presso l’Osteria del Beuc, magnifico locale tipico a due passi dal lago di Como. La serata consiste in una cena di beneficenza a favore di “Fondazione Milan”, in cui ci saranno anche dei graditi ospiti, tra i quali Luca Serafini e Gianluca Zambrotta, e dove si terrà anche un’asta di beneficenza con cimeli e maglie rossonere.

Sarà una bellissima serata, con eventuali altri graditi ospiti e che finirà con la consegna dell’assegno a “Fondazione Milan” e agli “Azzurrini” di Gianluca Zambrotta, che si ringraziano entrambi per la disponibilità e l’aiuto prestato. Perché tifare il Milan è bello, far diventare una passione un’opportunità per aiutare il prossimo e chi ne ha veramente bisogno, è qualcosa di unico e magnifico. Ed anche in questo caso, il cuore rossonero è immenso e batte fortissimo.

Vi aspettiamo numerosi. Con il Milan nel cuore!