Milan, con 24 anni e mezzo di media i rossoneri sono la rosa più giovane di Europa

Lo chiamano il Milan dei giovani non solo perchè è la verità ma perchè il progetto rossonero, iniziato ormai da una stagione e mezza, prevede la costruzione di un Milan fresco ma pronto a vincere sin da subito. In questo senso, ad accreditare questo dato di fatto, arriva il dato che il Milan è la rosa più giovane non solo della Serie A ma anche d'Europa: con i suoi 24 anni e mezzo di media, i rossoneri sono il gruppo più giovane tra i principali campionati europei.