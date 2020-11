Con o senza Ibrahimovic, la mentalità del Milan non cambia: lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, anche con il suo leader ai box, la squadra di Pioli scende sempre in campo con il giusto atteggiamento e soprattutto continua a vincere. Ieri contro la Fiorentina è arrivato l'ottavo successo in dieci giornate di campionato.