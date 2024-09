Milan, contro il Venezia per evitare la peggior partenza dal 1997/1998

La partenza del Milan in questa stagione è degna dei migliori film horror. Tutto quello che poteva non girare, non è girato. I rossoneri sono ancora a secco alla voce 'vittorie' e dopo tre gare risultano essere già la peggior difesa di tutto il campionato, sei gol subiti come Atalanta e Lecce. In generale a livello di prestazione, atteggiamento e scelte tutti sono sembrati fuori sincronizzazione, dal nuovo tecnico Fonseca a ogni singolo giocatore. Da sabato, quando a San Siro arriverà il Venezia, urge un'inversione di marcia decisa.

Questa mattina il Corriere dello Sport ha riavvolto il nastro delle epoche rossonere e ha evidenziato quelle che sono state le partenze peggiori in assoluto, nell'era dei tre punti. Il Milan in questa stagione potrebbe eguagliare quella del 1997/1998 quando dopo quattro gare i rossoneri erano ancora fermi a quota due punti: basta un pareggio per evitare lo smacco con la storia, non quello con il pubblico e l'ambiente. Senza una vittoria si parlerà ancora di risultato scadente.