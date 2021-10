Milan, Corriere dello Sport: "Leao sempre più al top"

L’assenza di Ibra e le condizioni non perfette di Giroud stanno spalancando le porte a Leao. Come riporta il Corriere dello Sport, il portoghese sta vivendo il miglior momento da quando è sbarcato al Milan e nelle ultime partite è diventato sempre più decisivo. Contro l’Atalanta sarà - insieme a Rebic - l’uomo chiamato a mettere in difficoltà la retroguardia di Gasperini. In estate sono arrivate ricche offerte dall’estero per Leao, tutte prontamente rifiutate dai dirigenti di via Aldo Rossi, convinti delle qualità del giocatore.