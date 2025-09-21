Milan, corto muso? No, lungo muro: l'ultima volta senza subire gol così nel 1989

Il Milan trionfa al Bluenergy Stadium con un netto 3-0 sull'Udinese, grazie a una prestazione straordinaria di Christian Pulisic, autore di una doppietta e un assist. Youssouf Fofana ha segnato il secondo gol, mentre Adrien Rabiot ha fornito un assist decisivo. I rossoneri si portano al terzo posto in classifica, confermando un inizio di stagione promettente.

Milan, muro in difesa: l'ultima volta così nel 1989

La difesa rossonera regge da tre turni (Lecce-Milan 0-2, Milan-Bologna 1-0 e Udinese-Milan 0-3). Un dato importantissimo per i ragazzi di mister Massimiliano Allegri. Infatti, Il Milan ha vinto senza subire gol le prime due trasferte stagionali di un torneo di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1971/72 e il 1989/90.