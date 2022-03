Milan, da oggi tutti a Milanello per gli ultimi due mesi on fire: il recap

© foto di DANIELE MASCOLO

Si è ormai definitivamente conclusa anche l'ultima sosta per le nazionali della stagione 2021-2022 e da oggi Milanello si ripopolerà con tutti i calciatori che, in questi giorni, hanno rappresentato i propri Paesi in giro per il mondo: sono rientrati già ieri Zlatan Ibrahimovic, Pierre Kalulu e Theo Hernandez, mentre tutti gli altri sono attesi nella giornata nelle prossime ore nel Centro sportivo di Carnago.



Il calendario

A parte il lungodegente Kjaer, non si registrano infortuni: Florenzi ha smaltito il leggero problema subito in Nazionale nel pre Turchia e sarà, come tutti i suoi compagni, a disposizione di Stefano Pioli per i prossimi impegni. Lunedì, infatti, i rossoneri affronteranno il Bologna nella 31esima giornata di Serie A, conoscendo i risultati di Atalanta-Napoli e di Juventus-Inter; poi la trasferta nella Torino granata domenica 10, prima di Milan-Genoa di Venerdì Santo (33esima di Serie A) e di Inter-Milan il 19 aprile, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Due mesi on fire

Saranno, dunque, subito settimane intensissime, da chiudersi con l'ancora da stabilire appuntamento contro la Lazio a Roma per la 34esima giornata di campionato. Un tour de force che comincia già da oggi: il Milan si ritrova a Milanello post sosta ed è pronto a ripartire. Servirà, d'altronde, riconcentrarsi in toto sulla causa rossonera per cercare di vincere. Serviranno due mesi on fire.