Milan, Diaz a quota 5 reti in A: è il suo nuovo record di gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brahim Díaz, in gol contro il Napoli, ha stabilito il suo nuovo record di gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei: cinque. Lo spagnolo, inoltre, ha sia segnato che servito un assist in una singola gara per la terza volta in carriera in Serie A, dopo il 12 maggio 2021 contro il Torino e il 13 agosto 2022 contro l'Udinese. Lo riferisce il sito ufficiale del Milan.