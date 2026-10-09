Milan, Diego Moreira come Piatek e Balotelli: lo dicono i numeri

Diego Moreira è sicuramente l'uomo in più del Milan in questo momento. Gol, corsa, qualità e tanto dinamismo. Dopo la doppietta alla Lazio, l'esterno belga è andato a segno anche nell'ultima e recente sfida dei rossoneri in campionato contro il Lecce. Il Sassuolo la prossima vittima?

MOREIRA COME PIATEK E BALOTELLI

Diego Moreira ha segnato tre gol con il Milan in Serie A in 127 minuti spalmati in tre presenze; solo due giocatori hanno realizzato quattro gol nelle prime quattro gare con i rossoneri nella competizione negli anni 2000: Mario Balotelli nel 2013 e Krzysztof Piatek nel 2019.

ALTRE STATISTICHE VERSO SASSUOLO-MILAN

Solo il Como (41) e la Juventus (38) hanno effettuato più conclusioni da fuori area rispetto al Sassuolo in questo avvio di Serie A (35) - dall'altra parte, nessuna squadra ha tentato meno tiri dalla distanza rispetto al Milan (14, come il Parma). Il Milan è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A: 15.6%, avendo trovato 10 reti con 64 conclusioni; dall'altro lato, il Sassuolo ha segnato una rete in meno (nove) con 22 tiri in più (86).