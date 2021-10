Milan, domani l'Assemblea dei soci: ci sarà anche Gazidis

Domani è in programma l'Assemblea dei soci del Milan, durante la quale verrà illustrato in particolare il bilancio 2020-2021. Come riferisce stamattina Tuttosport, sarà presente anche l'ad rossonero Ivan Gazidis che di recente è rientrato in Italia dopo le cure negli Stati Uniti per il carcinoma alla gola che gli è stato diagnosticato nei mesi scorsi.