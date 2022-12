Milan, domani la ripresa: a Milanello presenti già Maignan e Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La ripresa degli allenamenti per il Milan è fissata a domani, quando la squadra si ritroverà per il pranzo obbligatorio. Ciononostante, come riporta oggi il Corriere dello Sport, al centro sportivo di Milanello in Carnago già da qualche giorno stanno lavorando sia Mike Maignan che Alexis Saelemaekers, i giocatori infortunati che sono più prossimi al rientro, tanto che sarebbero partiti volentieri per il Mondiale.