Milan, domani ultimo atto per sperare nel miracolo Champions

Il countdown finale è partito, domani il Milan avrà l’ultima chance per conquistare il quarto posto. I rossoneri, in zona Champions fino alla sconfitta contro il Torino, praticamente a 4 giornate dalle fine, ora è costretto a vincere contro la Spal, e soprattutto a sperare in un passo falso di Atalanta o Inter. Una situazione complessa in cui il Milan si è infilato a causa dei brutti risultati arrivati dopo il derby. E’ vero che Gattuso ha la miglior media punti da sei anni a questa parte, ma il Milan con una vittoria in più poteva essere padrone del proprio destino in questo momento dell’anno. Invece i rimpianti sono tantissimi perché i rossoneri dopo tante fatiche potrebbero ritrovarsi fuori dalla Champions per un punto solamente.

A Milanello comunque c’è ancora fiducia, e finché non arriverà il verdetto finale sul campo della Spal, e in contemporanea quello a Sassuolo e San Siro, i rossoneri ci crederanno sempre. D’altronde questo pazzo campionato ha dimostrato che possono verificarsi ribaltoni clamorosi, e dunque Gattuso vuole davvero provarci fino alla fine. Anche lui è curioso di capire poi cosa succederà. Con il Milan in Champions l’allenatore avrebbe qualche chance in più di rimanere, ma ciò che succederà da lunedì in poi riguarderà un po’ tutte le sfere del club, anche a livello dirigenziale. Per ora l’attenzione e le energie della società sono rivolte al campo, per quest’ultimo atto stagionale in cui il Milan si gioca 50 milioni di euro che sicuramente potrebbero cambiare il volto della campagna acquisti estiva, e soprattutto delle prospettive future, con l’Uefa che continua a essere un ostacolo importante per Elliott.