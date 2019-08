Milan, Duarte riabbraccia il suo grande amico Paquetá

Duarte è da poco arrivato a Milanello, dove ha avuto la possibilità di riabbracciare il suo grande amico Paquetá. A proposito di questo, Simone Carini, giornalista, ha parlato a Sky Sport proprio di Leo Duarte e del suo passato già legato sia a Paquetá che ai colori rossoneri, queste le sue parole: "Leo Duarte ha il rossonero nel destino. Non solo il Milan, ma anche Flamengo, squadra in cui è cresciuto, pur essendo nato a San Paolo. Nato il 17 Luglio del 1996 esattamente due anni dopo il trionfo del Brasile contro l'Italia a Pasadena, un segnale dell'Italia nel suo destino. Ha iniziato nel Desportivo Brasile ed è poi arrivato nel Flamengo a 17 anni. Lì sono cresciuti Duarte, Vinicious ed anche Paquetá, suo grande amico. Un'altra curiosità riguarda il suo idolo d'infanzia, Juan. L'ex giocatore della Roma è tornato in Brasile alla fine della sua carriera, nel Flamengo e Duarte ha fatto in tempo a giocare con lui, come ad esempio nel 3-1 al Cruzeiro nell'ultimo Brasilerao. Negli ultimi tempi faceva coppia con Rodrigo Caio, un altro giocatore accostato al Milan in passato, ma solo uno dei due aveva l'Italia nel destino ed in particolare il rossonero. Leo è pronto a conquistare l’Italia ed il Milan”.