Milan, esame senza Ibra, Rebic-Leao alla prova di maturità

Il Milan dovrà fare i conti con tante assenze pesanti nella sfida di oggi contro il Verona. Dopo un mese di gennaio assolutamente positivo, i rossoneri iniziano febbraio con un po di problemi. In primis c’è da fronteggiare l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, e non sarà facile sostituirlo. Lo svedese non è stato nemmeno convocato per un attacco influenzale insieme a Kjaer e Krunic, quest’ultimo per un problema muscolare. Assente anche Bennacer per squalifica, il Milan ha gli uomini contati per la sfida col Verona. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere composta da Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura, Leao e Rebic. I due attaccanti, gli unici in rosa, dovranno provare a non far rimpiangere Ibra.

Prima convocazione anche per Laxalt e il giovane Alexis Saelemaekers, arrivato nelle ultime ore di mercato: “Tutti i calciatori sognano di giocare in un club così e oggi sono molto contento di far parte di questo progetto", ha spiegato l’ex Anderlecht. “Ho sempre considerato il Milan come un club mitico e una squadra in cui avrei sognato di giocare. Ibrahimovic penso che sia un calciatore e una persona a cui ci si debba ispirare per la sua mentalità e la sua voglia di vincere, quindi mi ispiro molto a lui”.