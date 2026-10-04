Milan Femminile, Bakker: "La reazione mi ha entusiasmato. Credo tanto in questo gruppo"

Le parole della Coach di Milan Femminile Suzanne Bakker dopo la bella vittoria in rimonta contro la Juventus, arrivata all'ultimo respiro

Un super Milan Femminile vince in rimonta nei minuti finali contro la Juventus. Le rossonere, in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A Women, si sono trovate sotto al Puma House of Football al minuto 79. Non si sono però date per vinte e hanno trovato due gol in due minuti tra 86° e 88° grazie a Kvyag e Renzotti. Al termine della partita la Coach Suzanne Bakker ha parlato ai microfoni del club. Di seguito le parole dell'allenatrice milanista riportate sul sito ufficiale rossonero.

MILAN FEMMINILE, IL COMMENTO DI COACH BAKKER

Il commento di Coach Suzanne Bakker dopo la bella vittoria in rimonta contro la Juventus: "Abbiamo creato tanto, sono molto felice. Siamo partite fortissimo nei primi 10', è stata una partita di momenti. Ci sono stati dei frangenti dove loro hanno tenuto di più il pallone, ma noi abbiamo creato di più. Dopo il loro gol la reazione che abbiamo avuto mi ha entusiasmato, sia la freschezza portata dalle subentrate che l'apporto di chi era in campo. Ho detto alla squadra che abbiamo bisogno di tutte, e oggi è andata così. Credo davvero tanto in questo gruppo e nella possibilità di giocare così in ogni partita. Un risultato arrivato in una grande atmosfera, voglio ringraziare tutti i tifosi per essere venuti"