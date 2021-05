Milan Femminile, contro il Sassuolo il match point per la Champions League

Con la sconfitta per 1-3 contro la Fiorentina, il Milan Femminile ha tenuto in bilico la qualificazione alla prossima Champions League, permettendo al Sassuolo di avvicinarsi fino a 3 punti di distanza. Domenica 16 maggio le rossonere avranno la possibilità di chiudere i conti proprio contro le neroverdi, dirette avversarie. Sarà la quarta sfida stagionale fra le due compagini, e il Milan ha vinto all’andata in campionato per 2-0 e pareggiato entrambe le sfide di Coppa Italia, passando però il turno per il gol segnato all’andato in trasferta.