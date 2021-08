Milan Femminile, Korenciova: "La Champions sarà la sfida più importante, la concorrenza con Giuliani mi fa bene"

Mària Korenciova è intervenuta a Milan Tv, parlando della qualificazione ottenuta dalle rossonere in Champions League e della concorrenza con il nuovo acquisto Laura Giuliani: "La sfida più importante della prossima stagione sarà la Champions League. A livello personale sarà un’esperienza nuova, perché affronterò tante nuove avversarie e spero che questo mi aiuti a crescere e fare sempre meglio. L’arrivo di Laura Giuliani rende la lotta per il posto da titolare molto aperta e credo sia utile per la squadra avere in rosa due portieri titolari. La concorrenza spingerà entrambe a far meglio e credo che entrambe potremo imparare l’una dall’altra. Sarà una bella sfida".