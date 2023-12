Milan Femminile, questo il calendario delle rossonere

Non decolla al momento il campionato 2023\2024 del Milan Femminile, con le ragazze allenate da Davide Corti che al momento si trovano ottave in classifica con 10 punti, con Pomigliano (5 punti) e Napoli (2 punti) ad occupare le ultime posizioni. Tante difficoltà per le rossonere, reduci dal pareggio interno per 1-1 contro il Napoli ultimo in classifica. Con i due scontri diretti persi prima nel derby contro l'Inter il 25 novembre (1-0) e poi contro la Roma capolista (2-1) affrontata domenica 12 dicembre, le ragazze del Milan Femminile sono quindi alla ricerca di nuovi risultati positivi per riprendere il cammino verso, almeno il 5^ posto occupato ora dal Como Women che dista solo 5 punti. Prossima partita per le rossonere in programma il 13 gennaio sul campo della Juventus Women.

Questo il calendario delle ragazze rossonere di Davide Corti:

Juventus Women-Milan 13 gennaio 2023

Sassuolo-Milan 18 gennaio 2023

Milan-Como Women 22 gennaio 2023

Pomigliano-Milan 28 gennaio 2023

Milan-Fiorentina 3 febbraio 2023 (da def.)

Milan-Sassuolo 6 febbraio 2023

Sassuolo-Milan 10 febbraio 2023 (da def.)

Samp-Milan 14 febbraio (da def.)

Milan-Inter 17 febbraio (da def.)