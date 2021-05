Milan Femminile, sabato contro il Sassuolo il debutto della nuova maglia rossonera

Dopo che è stata presentata ieri ai tifosi, la prima maglia della stagione 2021-2022 è pronta per fare il suo debutto in campo. Ma non lo farà addosso ai ragazzi di Stefano Pioli, ma sulle ragazze di Maurizio Ganz: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sabato contro il Sassuolo, il Milan Femminile scenderà in campo con la nuova divisa rossonera della prossima stagione.