Milan Femminile, stamattina visita di Ivan Gazidis al Vismara

Uniti più che mai. Oggi, in occasione dell'allenamento delle ragazze di Ganz in vista del delicatissimo match d'alta quota contro il Sassuolo, l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha voluto essere vicino alla squadra femminile dopo essere stato a Milanello in mattinata. La società c'è, ovunque, e quello di oggi è un bel segnale. Ecco le foto pubblicate dai canali ufficiali del club di via Aldo Rossi:

