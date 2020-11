Milan femminile, tanti auguri a Christy Grimshaw!

Siamo nel luglio del 2020. Christy Grimshaw, fresca del trasferimento al Milan femminile dal Metz, dichiara: “Devo cercare di svegliarmi perché è come essere entrata in una favola. Ho lavorato duramente ogni anno per giocare a calcio, ed ora è arrivata questa importante chiamata”. Voluta fortemente da Ganz per colmare il gap con la Juventus, divenuta la dominatrice da ormai tre anni del calcio italiano, il 29 agosto segna i suoi primi gol con la maglia rossonera, realizzando una doppietta nella vittoria esterna contro San Marino. E il 5 ottobre, proprio contro la Juventus, Grimshaw prova l’emozione di giocare per la prima volta in uno stadio imponente come San Siro. Un risultato davvero clamoroso per il centrocampista scozzese, che agli albori della sua carriera, quando militava nell’Aberdeen, faceva la cameriera per guadagnarsi da vivere. Come dice una canzone, “Proprio come nelle favole e nelle storie vere!”. Oggi Christy Grimshaw festeggia il suo 25° compleanno, il primo da quando è in rossonero, e la Redazione di MilanNews le fa tanti auguri!