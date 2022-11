Milan-Fiorentina: Aster Vranckx migliore in campo della sfida

Fonte: acmilan.com

Capita raramente di riuscire a essere decisivi con solo 19 minuti a disposizione. Ad Aster Vranckx è bastato poco più di un quarto d'ora per incidere su Milan-Fiorentina tanto da essere scelto, dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, come migliore in campo dell'ultima sfida del 2022.

Il merito è innanzitutto del cross che, al 91', ha generato l'autogol decisivo di Milenković, un'altra rete nel finale di partita per i rossoneri dopo il gol di Giroud contro lo Spezia. Il centrocampista belga ha preceduto, con il 47% delle preferenze, i compagni Rafa Leão e Sergiño Dest sul podio dei migliori del match di San Siro.

Davvero un grande impatto per Aster, subentrato a Krunić in quella che è stata la sua terza presenza stagionale a San Siro - prima di oggi, gli scampoli di partita contro Juventus e Monza - e quarta in assoluto considerando l'esordio del Ferraris contro la Sampdoria.

Sin dal suo ingresso, Vranckx ha coperto una grande quantità di campo adattandosi al meglio a una gara intensa e combattuta. Nella sua partita anche 8 passaggi positivi, 2 cross - incluso quello decisivo nel finale - e il 100% di dribbling positivi. Continua così, Aster!