Milan-Fiorentina, designato il direttore di gara: la terna completa

Oggi alle 12:20News
di Federico Calabrese

La CAN AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali della settima giornata di Serie A. Questa la terna di Milan-Fiorentina.

MILAN – FIORENTINA    h. 20.45

MARINELLI (foto)

MONDIN – BAHRI

IV:       ARENA

VAR:      ABISSO

AVAR:      DI PAOLO