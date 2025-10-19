Milan-Fiorentina, tornano bandiere e striscioni in Curva Sud

vedi letture

Come anticipato da tempo Milan-Fiorentina è coincisa con il ritorno di bandiere e striscioni nella Curva Sud Milano, che ha iniziato a cantare già dal primo minuto. La disposizione dei nuovi striscioni appesi in balaustra è la seguente: Appartenza (Vecchia Maniera), Sodalizio Rossonero Curva Sud Milano e Milanismo Estremi Rimedi. Tornano anche i bandieroni "Franco Baresi 6" e quella per Herbert Kilpin. Al fischio d'inizio infine è stato srotolato uno striscione: "Quanto è bello l'AC Milan, quanto è bello essere noi".