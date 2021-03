Milan fuori dall'Europa. Gazzetta: "Troppi infortuni. A mani nude contro i carri armati"

La Gazzetta dello Sport definisce "dignitosa" l'esclusione del Milan dall'Europa League, con un bel carico di attenuanti e rimpianti, a partire dall'andata a Old Trafford. L'eliminazione di ieri è cominciata in mattinata, una volta filtrata la notizia di Castillejo falso centravanti, scelta dovuta all'emergenza. A mani nude contro i carri armati, veniva da pensare. La seconda di Serie A ha comunque retto l'urto con la seconda di Premier League, il miglior campionato al mono e non c'è stata una figuraccia, anzi s'è ravvisata una certa competitività rossonera nonostante la pioggia di infortuni. Ma non è ingiusto pensare che una vittoria domenica a Firenze bilancerebbe la delusione: i piani sono diversi e non vanno confusi, altrimenti - si legge - non si cresce né come Milan né come calcio italiano.