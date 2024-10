Milan Futuro-Legnago, Camarda esce all'intervallo: possibile gestione per la Champions

All'intervallo di Milan Futuro-Legnago, rossoneri avanti grazie al gol di Bartesaghi, mister Bonera decide di sostituire Francesco Camarda: al suo posto Hugo Cuenca.

Solo 45 minuti per il numero 9 del Milan, evidentemente in una logica di gestione verso la sfida di Champions League di martedì contro il Brugge: Jovic è fuori lista, mentre Abraham è alle prese con il problema alla spalla sofferto ieri contro l'Udinese. Oltre a Morata, quindi, ci sarebbe solo Camarda come possibile sostituto di ruolo.