Milan Futuro-Pescara, le pagelle: Camarda gol da centravanti. Coubis fa e disfa, male D'Alessio

Di seguito le pagelle di Milan Futuro-Pescara, gara valevole per il 28° turno del girone B di Serie C.

TORRIANI, 6: non perfetto sul gol del 2-2 degli ospiti ma Brosco viene lasciato libero di colpire col piede in angolo. Nel primo tempo compie una grande parata su Tonin, che evita di far scappare il Pescara dopo il primo pareggio

D'ALESSIO, 5: non è la sua giornata, spesso è volentieri il Pescara attacca dal suo lato. Non riesce mai a leggere le sovrapposizioni avversarie e ha la colpa grande di perdersi Brosco in mezzo all'area sul gol del 2-2. Incerto anche in fase di possesso.

dal 29' st FALL, 6: entra per dare il cambio a un D'Alessio sottotono. Nel finale viene avanzato per provare a ritrovare il pari, invano.

COUBIS, 6.5: fa, disfa e rifà ancora. Il capitano rossonera apre la partita con una sventagliata di trenta metri per innescare il fulmineo vantaggio milanista di Camarda. Poi commette l'ingenuità del fallo da rigore, con una trattenuta sciocca. Nella ripresa però è lui a riportare avanti il Diavolo con l'inserimento giusto di testa.

MINOTTI, 6: la sua è una buona prova difensiva, in coppia con Coubis. Il Milan soffre più sulle fasce e lui riesce a reggere bene il confronto prima con Tonin e poi con Alberti.

BARTESAGHI, 5: forse anche lui mentalmente patisce il continuo passaggio tra prima squadra e Milan Futuro, nel primo tempo sembra svagato e nervoso come dimostra il giallo preso per delle proteste che si potevano evitare. Nella ripresa sembra più centrato e va vicino anche al gol con un gran tiro. Poi sul 2-2 si fa ammonire una seconda volta per un fallo ingenuo e viene espulso.

QUIRINI, 5.5: obbligato a compiti più difensivi, che non svolge benissimo, perde la sua verve in fase offensiva che si vede solamente a sprazzi. Riesce comunque a essere decisivo con la spizzata che apparecchia il gol di Coubis

MALASPINA, 6: lotta molto in mezzo al campo come sempre ma non riesce a emergere, preso dentro dal palleggio pescarese. Comunque atteggiamento sempre positivo

BRANCA, 6: nel primo tempo ci mette tantissima intensità ed esperienza in mezzo al campo, caratteristiche che sono mancate tanto al Milan Futuro quest'anno. A inizio ripresa si prende un giallo che lo condiziona, come la stanchezza, fino alla sua sostituzione.

dal 44' st TURCO, sv.

IANESI, 5.5: tanta corsa e tanto sacrificio che spegnono un po' il suo istinto offensivo. Si vede che non è al meglio al rientro dall'infortunio e infatti Bonera lo toglie a un quarto d'ora dalla fine.

dal 29' st OMOREGBE, 6: fa il suo ingresso per garantire una freccia in più alle ripartenze rossonere ma poco dopo il Diavolo rimane in dieci e la sua gara diventa difensiva.

MAGRASSI, 5.5: non si può dire nulla sul suo impegno, fisicamente e vocalmente. Oggi in parecchie situazioni riesce ad accentrare su di sè le attenzioni per liberare Camarda. Ciononostante è soffocato dalla morsa dei due centrali che gli lasciano veramente poco.

CAMARDA, 7: torna con Milan Futuro dopo settimane e impiega sei minuti per lasciare la sua impronta sul match, con un gol da grande centravanti: il controllo in corsa di tacco è metà della rete. Non segnava in questa stagione dal 1° settembre con il Carpi ed è il primo gol su azione del suo campionato. Forse meriterebbe di giocare di più e non essere sballottato in continuazione.

dal 33' st BOZZOLAN, sv.

ALL. BONERA, 6: la partita è preparata bene, con la soluzione inedita delle due punte. Forse i rossoneri rinunciano troppo dopo i due vantaggi ma al cospetto avevano una squadra sicuramente di livello superiore. Ennesima sconfitta di una stagione che deve essere salvata.