Milan Futuro, terza vittoria di fila e classifica migliorata: la situazione

Ieri pomeriggio, terza vittoria consecutiva per il Milan Futuro di Massimo Oddo, che con il successo contro la Ternana seconda in classifica scongiura la possibilità di ultimo posto e retrocessione diretta. I rossoneri sono attualmente quartultimi a due giornata dal termine: in questo momento si giocherebbero i play out contro la SPAL, ma è tutta da seguire la questione Lucchese, con la squadra toscana che ha presentato istanza di fallimento nei giorni scorsi: in caso di retrocessione diretta il Milan Futuro ad oggi sarebbe quintultima e guarderebbe quindi al Legnago Salus per gli eventuali Play Out.

Play Out che in caso di più di otto punti di distanza tra le due squadre non si disputerebbero: a prescindere dai calcoli e da situazioni delicate i ragazzi di Oddo per gli ultimi due impegni di regular season dovranno provare solamente a vincere per evitare possibili rimpianti. Vincere aiuta a vincere e i tre punti odierni contro la Ternana hanno dato una bella botta d'autostima ad un ambiente che solo quindici giorni fa era totalmente sfiduciato. Ora servono concentrazione e personalità per finire nel modo giusto un campionato che si è rivelato comunque più difficile del previsto.

SERIE C GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Virtus Entella 81

Ternana 70 (-2 punti)

Torres 63

Pescara 61

Arezzo 58

Vis Pesaro 56

Pineto 55

Pianese 53

Rimini 49 (-2 punti)

Pontedera 45

Gubbio 45

Perugia 44

Carpi 43

Ascoli 40

Campobasso 39

Lucchese 36 (-6 punti)

Milan Futuro 33

SPAL 31 (-3 punti)

Sestri Levante 27

Legnago Salus 25