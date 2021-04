Milan-Genoa 2-1, i rossoneri tornano a vincere a San Siro

Una vittoria che sa di liberazione, sia perché i rossoneri tornano a conquistare i 3 punti a San Siro dopo più di due mesi, e sia perché è arrivata in maniera sofferta e voluta. Dopo una prima frazione di gioco terminata sull'1-1 con le reti di Rebic e Destro, Mister Pioli si gioca la carta Madnzukic. Sebbene il croato non abbia chissà quali occasioni la sua presenza in area ha tutto un altro peso rispetto a quella di Leao, presenza che permette al Milan di pareggiare grazie all'autogol di Scamacca: l'attaccante genoano si fa anticipare dal croato e involontariamente se la butta dentro da solo. Un finale di sofferenza segnato da troppi errori tecnici, con Kjaer e Tomori che salvano con un doppio miracolo sulla linea dopo un errore in presa di Donnarumma. 2-1 finale, risultato alla fine giusto, 3 punti fondamentali. Il Milan, padrone del proprio destino, prosegue nella volata Champions.