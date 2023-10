Milan già oggi a Milanello: primo allenamento verso il Borussia Dortmund

Dopo la vittoria contro la Lazio, il Milan torna già oggi ad allenarsi a Milanello per preparare la delicatissima sfida di mercoledì 4 ottobre a Dortmund contro il Borussia, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Prevista una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, seduta classica per il resto del gruppo.