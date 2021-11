Milan, gli scatti dell'allenamento odierno: Tomori in gruppo

Sconfitta col Sassuolo da archiviare subito, la concentrazione e l'attenzione deve essere rivolta solamente verso la sfida di mercoledì sera contro il Genoa. I rossoneri si sono presentati a Milanello con questa idea precisa in testa, e hanno lavorato con convinzione per prepararsi al meglio per la trasferta ligure. Dagli scatti della sessione odierna pubblicati dal club si nota subito Fikayo Tomori in gruppo, pronto a rientrare da titolare dopo le ultime partite saltate per un problema all'anca.