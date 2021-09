Milan, gli ultras della Curva Sud Milano non partiranno per la trasferta di Liverpool

Con un post pubblicato sulla propria pagina Instagram, gli ultras della Curva Sud Milano hanno comunicato che non saranno presenti a Liverpool per l'esordio stagionale in Champions del Milan. Di seguito la dichiarazione completa: "A malincuore siamo costretti a rinunciare alla trasferta a Liverpool di settimana prossima. Le informazioni sono ancora incerte, la mancanza di voli, le rigide normative inglesi in materia di Covid non ci lasciano altra scelta. Anche la UEFA ancora una volta ha dimostrato che "il calcio è della gente" resta soltanto uno slogan di facciata. La realtà è che i tifosi ancora una volta sono stati messi da parte, con l'autorizzazione dei vertici del calcio europeo alle trasferte arrivato a meno di una settimana dalle prime partite e subordinato alle decisioni dei singoli governi".