Milan, i dettagli contratto di Rabiot: ingaggio più basso rispetto al Marsiglia e bonus a rendimento

Uno degli ultimi colpi estivi del Milan è stato Adrien Rabiot, fortemente richiesto da Massimiliano Allegri. Preso a titolo definitivo dal Marsiglia per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, il francese ha firmato un contratto fino a 30 giugno 2028 con uno stipendio più basso rispetto a quello che percepiva in Francia e anche più contenuto di quanto il Diavolo stesso gli aveva offerto nell’estate 2024 prima che l'ex Juventus decidesse di firmare per il Marsiglia.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che nel contratto sono presenti diversi premi legati ad obiettivi di squadra e personali che potrebbero far lievitare il suo ingaggio: c’è un bonus per esempio se alzerà la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana e ovviamente uno ancora più pesante se dovesse vincere lo scudetto.

