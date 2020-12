Milan, i numeri di Ante Rebic nel 2020

Ante Rebic è stato uno dei trascinatori del Milan nel 2020, soprattutto nella prima parte dell'anno. I suoi numeri parlano da soli e fanno capire benissimo quanto sia stato importante per rinascita della squadra rossonera: in questo anno solare ha segnato ben 13 reti, di cui 12 nella seconda parte della stagione 2019-2020. In questa stagione, a causa anche del grave infortunio al gomito che lo ha condizionato parecchio, il croato ha fatto più fatica a livello realizzativo, ma contro la Lazio si è finalmente sbloccato e ora punta a riconfermarsi anche nel 2021.

Ecco i suoi numeri nel 2020:

Serie A: 29 presenze

Coppa Italia: 4 presenze

Europa League: 10 presenze

Gol segnati: 13

Ammonizioni: 6