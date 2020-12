Milan, i numeri offensivi e difensivi del 2020: 106 gol segnati e 52 subiti tra tutte le competizioni

Guardando a dati, statistiche e numeri del 2020 rossonero è possibile notare come questo travagliato anno sia stato caratterizzato da una crescita di rendimento per il Milan di Stefano Pioli. Limitandoci ad analizzare il dato dei gol fatti e delle reti subite nel 2020, in tutte le partite disputate tra campionato e coppe dai rossoneri, si può vedere come il Milan sia diventato un efficiente macchina offensive. Le reti segnate, in totale, sono infatti 106 mentre i gol subiti sono 52. Questi numeri giustificano e, in parte, raccontano un evidente crescita.