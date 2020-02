Milan, Ibra cerca riscatto dopo il derby: la Juve nel mirino

"Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio". Le frasi sono di Zlatan Ibrahimovic intercettato ieri da Striscia La Notizia dopo il ko nel derby. Ai rossoneri brucia ancora la sconfitta, perché il primo tempo contro l’Inter è stato giocato in maniera perfetta, poi nella ripresa è arrivato il crollo inaspettato. Lo svedese è stato il migliore del Milan con gol e assist, ma in generale perché a 38 anni riesce ancora a trascinare il gruppo con il suo enorme carisma. Ibra però ha già messo alle spalle la sfida contro l’Inter e pensa a quella di domani sera contro la Juventus, perché sarà in campo dal primo minuto per cercare di infrangere un altro tabù. Negli ultimi anni contro i bianconeri il Milan ha raccolto pochissime soddisfazioni, e soprattutto due ko nel giro di 4 giorni sarebbero davvero dolorosi. In Coppa Italia i precedenti tra le due squadre raccontano che su 26 partite 11 sono state vinte dalla Juventus, 7 dal Milan e 7 sono anche i pareggi.

La formazione rossonera dovrebbe rispecchiare quella vista domenica sera a San Siro. Con la differenza che in difesa giocherà Davide Calabria al posto di Andrea Conti squalificato, e probabilmente Musacchio per Kjaer, mentre Romagnoli e Hernandez scenderanno in campo. A centrocampo mancherà Krunic per infortunio, mentre Biglia ha recuperato, ma saranno ancora Bennacer e Kessie ad agire davanti la difesa, mentre il trio alle spalle di Ibrahimovic saranno Castillejo, Calhanoglu e Rebic, con Leao che potrebbe prendere il posto del croato.