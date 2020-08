Secondo quanto riferito dal giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, Zlatan Ibrahimovic, dopo le vacanze con il suo Yacht in Costa Azzurra e poi in Costa Smeralda, da poche ore si trova in Svezia. L'attaccante rossonero è volato in patria in attesa degli sviluppi del rinnovo contrattuale che potrebbe arrivare entro il raduno di lunedì.