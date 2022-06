MilanNews.it

Come riportato da AC Milan, i rossoneri sosterranno un'amichevole il 23 luglio in Ungheria, per sfidare i padroni di casa del Zalaegerszegi TE, squadra militante nella Serie B magiara. La gara andrà in scena alla ZTE Arena di Zalaegerszeg, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:00.