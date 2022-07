Milan, il 6 agosto l'ultima amichevole in casa del Vicenza

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Dopo le trasferte europee di Colonia, Zalaegerszeg, Klagenfurt e Marsiglia, il pre-campionato del Milan si concluderà dentro i confini italiani. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo sabato 6 agosto alle 19.00 allo stadio Menti per affrontare i padroni di casa del LR Vicenza, formazione che milita nel campionato di Serie C (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it).

L'ultima amichevole tra Milan e Vicenza è stata giocata nel settembre 2020, quando i rossoneri si sono imposti sui campi del Centro Sportivo di Milanello con il risultato di 5-1. Nella memoria rossonera la sfida contro il Vicenza riporta a dolci ricordi: la trasferta al Menti del 25 aprile 1999, decisa dai gol di Bierhoff e Leonardo, risultò tappa fondamentale nella corsa al 16° Scudetto.

Le informazioni sui biglietti per Vicenza-Milan, ultima amichevole estiva prima dell'esordio rossonero in Serie A il prossimo 13 agosto alle 18.30 a San Siro contro l'Udinese, verranno comunicate sui canali del Milan nelle prossime settimane.