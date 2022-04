Milan, il piano di Investcorp: tornare a vincere e ridurre il gap europeo

L'obiettivo di Investcorp, che nelle prossime settimane dovrebbe ufficializzare l'acquisto del Milan da Elliott per 1,1 miliardi di euro, è molto ambizioso: rifare grande il club rossonero e riportarlo nella top ten del calcio mondiale. Per farlo, il fondo del Bahrain ha un piano ben preciso: oltre a rendere sempre più competitiva sul campo la squadra milanista, è fondamentale anche aumentare i ricavi, così ridurre progressivamente il gap con le squadre europee più importanti come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e le inglesi. Per riuscirci, è necessario innanzitutto il potenziamento del brand in modo che possa attirare nuovi investitori e nuovi sponsor. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.