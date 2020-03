Milan, il primo contatto con Rangnick dopo la disfatta di Bergamo

La pesantissima sconfitta per 5-0 sul campo dell'Atalanta prima di Natale ha lasciato il segno in casa rossonera: se da una parte ha di fatto dato l'accelerata decisiva per il ritorno di Ibrahimovic, dall'altra ha convinto Elliott ad avere il primo contatto con Ralf Rangnick. Il 23 dicembre, i vertici del fondo americano hanno incontrato in gran segreto il tedesco, raggiungendo anche un accordo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.