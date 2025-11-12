Milan, il programma degli allenamenti verso il derby. Ecco quando rientreranno i nazionali

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta il programma degli allenamenti del Milan da oggi fino al derby di Milano in programma il prossimo 23 novembre: sedute mattutine oggi e domani, venerdì amichevole a Solbiate Arno contro l'Entella, poi tre giorni liberi, con la ripresa a Milanello prevista per martedì pomeriggio. Da mercoledì in poi Max Allegri ha fissato allenamenti al mattino fino a sabato, giorno in cui ci sarà la rifinitura prima della gara contro l'Inter.

Fino alla prossima settimana, il tecnico livornese dovrà fare a meno dei giocatori rossoneri impegnati con le rispettive nazionali, i quali rientreranno a Milanello tra martedì (Maignan, Nkunku, Gabbia, Ricci, Pavlovic e Leao), mercoledì (Modric e Odogu) e giovedì (Saelemaekers, De Winter, Athekame e Bartesaghi).

