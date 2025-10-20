Milan, il prossimo impegno: rossoneri in un giorno particolare prima di tutti

Oggi si chiude la settima giornata di Serie A Enilive, con la gara tra Cremonese e Udinese, ma il Milan, nuova capolista solitaria, deve pensare solamente alla prossima gara che sarà già venerdì sera alle 20.45 a San Siro contro il Pisa: i rossoneri dunque inaugureranno la giornata di campionato, con la possibilità di regalarsi un'altra settimana in vetta, anche se ci saranno da valutare le tantissime incognite legate aglin infortuni occorsi al Diavolo in questi giorni. Il programma del prossimo turno

VENERDÌ 24/10

ore 20,45, Milan-Pisa

SABATO 25/10

ore 15, Parma-Como

ore 15, Udinese-Lecce

ore 18, Napoli-Inter

ore 20.45, Cremonese-Atalanta

DOMENICA 26/10

ore 12.30, Torino-Genoa

ore 15, Verona-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Roma

ore 18, Fiorentina-Bologna

ore 20.45, Lazio-Juventus

MILAN-FIORENTINA, LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Posso solamente dire - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri a Dazn - che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c'è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo. Leao? Quando aveva Gimenez nel secondo tempo era sicuramente più libero di andare ma ci si può anche abituare a giocare senza centravanti perché questa sera Fofana, soprattutto nel secondo tempo, ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante. Non lanciamo nessun messaggio al campionato, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo".