Milan, il racconto del primo allenamento all'Harvard Ohiri Training Center

Nel pomeriggio americano di domenica 21 luglio, a Boston, i rossoneri hanno svolto il primo allenamento - l'unico di giornata - all'Harvard Ohiri Training Center. Agli ordini del Mister, dopo il classico riscaldamento, la squadra ha effettuato degli esercizi con il pallone prima di disporsi in campo per curare la tattica. A seguire i giocatori sono stati divisi in gruppi: da una parte la fase tecnica, dall'altra quella atletica.

Lunedì 22 sarà la vigilia di Bayern Monaco-Milan, sfida che segnerà il debutto del Diavolo nell'ICC 2019: in programma alla mattina una sessione di lavoro sempre all'Harvard Ohiri Training Center di Boston, poi la partenza per Kansas City, la conferenza stampa di Marco Giampaolo e Andrea Conti al Childrens' Mercy Park - lo stadio della gara - e la rifinitura allo Swope Soccer Village.