Milan, il racconto della giornata: pareggio al Mapei Stadium. Oggi il closing

9.07 - Secondo l'indiscrezione di questa notte riportata da Financial Times, Gerry Cardinale è pronto a fare entrare tra gli investitori del Milan sia la gloriosa società di baseball degli New York Yankees che il fondo di investimento di Los Angeles, Main Street Advisors (di cui fanno parte anche LeBron James e Drake). Secondo l'indiscrezione l'annuncio sarà fatto domani in concomitanza con il closing tra RedBird ed Elliott per il passaggio delle quote della società rossonera.

12.51 - Dopo 0 punti in due partite, il Milan trova il primo successo di questo campionato dominando in lungo e in largo il Cesena. Elefante apre le danze con un autogol dopo 10 secondi, poi i rossoneri dilagano: doppietta e prestazione super di El Hilali, gol di Marshage e Longhi.

14.10 - Come appreso dalla nostra redazione, sono già esauriti i biglietti dedicati ai tifosi del Milan per la sfida di martedì prossimo in Champions League contro il Salisburgo. La vendita era stata aperta alle ore 12.00 di oggi.

15.35 - Dopo le anticipazioni del Financial Times, che ha parlato della franchigia di baseball dei New York Yankees (di proprietà della famiglia Steinbrenner) e Main Street Advisors, fondo di investimento di Los Angeles (di cui fa parte anche LeBron James, stella NBA, il producer Jimmy Iovine e il rapper Drake), la redazione di MilanNews.it può rivelare in esclusiva il nome di altri due grandi gruppi di investitori che affiancheranno RedBird nell’AC Milan.

Si tratta di Kaiser Permanente, gruppo americano con un fatturato da 100 miliardi di dollari che opera nell’industria medica, e di LACERA, il fondo pensione della contea di Los Angeles.

I due gruppi sono considerati “investitori istituzionali” per RedBird, che hanno investito in più in questo progetto Milan che ha una dinamica a parte nel fondo capeggiato da Cardinale. RedBird non è andata sul mercato alla ricerca di investitori, ma aveva già degli “investitori istituzionali” a cui ha chiesto se avessero o meno l’intenzione di investire a parte sul club rossonero.

Tuttavia, per dovere di cronaca, riportiamo che fonti vicine a RedBird - per ora - non confermano la situazione descritta che MilanNews.it ha appreso da fonti autorevoli e informate sulla vicenda.

Confermata la presenza anche di Riccardo Silva, l’unico italiano in un pool di una decina di investitori, presidente e proprietario del Miami FC (con cui ci saranno delle sinergie). Silva, grande tifoso rossonero e grande amico della famiglia Cardinale, può essere considerato, parafrasando anche un po' il significato del termine, anche come il garante dei tifosi del Milan in questo cambio di proprietà.

Tra i sottoscrittori dell'operazione Milan ci sono anche Ramzi Musallam e Hugh Evans, rispettivamente CEO/Managing partner e Managing partner del fondo Veritas Capital che gestisce asset per 40 miliardi di dollari, ma che hanno investito personalmente nel dossier.

Per quanto riguarda invece il tema stadio, l’intenzione di RedBird al momento è quella, anche a causa della scarsa collaborazione dimostrata dall’Inter e dal comune di Milano, di andare verso un impianto sportivo in solitaria, senza il club nerazzurro, nel sito di Sesto San Giovanni: per il fondo di Gerry Cardinale al momento questa sembra essere l'ipotesi più velocemente percorribile, ma ovviamente non c'è nulla di definito. Rimane comunque una situazione da monitorare con grande attenzione.

Il closing è previsto per la giornata di domani, al più tardi giovedì.

20.28 - Milan e Sassuolo non si fanno male nel primo anticipo di questa giornata. Entrambe le squadra non si rendono pericolose, tolto il rigore di Berardi parato da Maignan. Sicuramente un passo indietro rispetto al successo con il Bologna.

21.21 - Dopo il "sembra un infortunio muscolare abbastanza grave" di Pioli a MilanTV, sono arrivate, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, le ultime notizie sulle condizioni di Alessandro Florenzi, uscito malconcio dalla sfida contro il Sassuolo: il terzino soffre di un problema al flessore sinistro da valutare con esame strumentale.

23.32 - Il Milan è pronto a chiudere il proprio mercato con un centrocampista. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato - L'originale, la società rossonera proverà a chiudere già domani la trattativa con il Wolfsburg per Vranckx. Nella giornata odierna ci sono stati ancora contatti tra le parti ed il club Campione d'Italia sta solo aspettando che i tedeschi accettino l'offerta. Si è ai dettagli, dato che si sta limando soltanto la cifra per il riscatto. Per quanto riguarda le uscite, invece, nella giornata di domani Bakayoko potrebbe risolvere il proprio contratto. Sul centrocampista francese rimane vigile anche il Monza